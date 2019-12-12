Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своим питомцем Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, равно как и многие другие британцы, в четверг отправился голосовать на досрочных выборах вместе со своим псом.

Канал Sky News разместил на своем сайте фотографию премьера вместе с его питомцем - джек-рассел-терьером по кличке Дилан, которого Джонсон забрал из валлийского приюта для собак в сентябре.

В соцсети Twitter под хэштегом "собаки на избирательных участках" британцы выкладывают фотографии избирательных участков по всему Соединённому Королевству, на которых запечатлены собаки всевозможных пород, ожидающие своих хозяев у входа, пока те проголосуют за одну из партий.

Под этим же хэштегом в Twitter разместил свою видеозапись мэр Лондона Садик Хан.

"Меня зовут Садик Хан, я - мэр Лондона, и я голосую. Постарайтесь тоже", - говорит он на видео, держа на поводке лабрадора по кличке Луна. Мэр Лондона также написал: "Луна говорит: голосуй за лейбористов".

Опрос, проведенный YouGov, показал, что консерваторы могут получить меньше мест в Палате общин, чем ожидалось ранее. По результатам опроса, консерваторы получат 339 из 650 мест в Палате общин, лейбористы - 231 место, Шотландская национальная партия - 41 место. YouGov наиболее точно предсказала результаты предыдущих выборов, прошедших в 2017 году.

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