В Тбилиси прошел многотысячный митинг правящей партии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Организованный правящей партией "Грузинская мечта" многотысячный митинг, посвященный дням Европы в Грузии, состоялся в субботу на площади Свободы в Тбилиси.

Для массовости мероприятия из регионов специально выделенным транспортом были доставлены в столицу тысячи сторонников партии.

Как заявил на митинге премьер страны Георгий Гахария, Европа - это прошлое, настоящее и будущее Грузии.

Перед собравшимися выступил и лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, заявивший, что все население Грузии твердо разделяет взятый властями европейский курс. По его словам, сегодня на площади Свободы собрались полмиллиона человек.

Между тем, лидеры оппозиции в субботу встречались с представителями дипломатического корпуса. По информации СМИ, они пожаловались дипломатам на авторитарное правление Иванишвили и отсутствие демократии в Грузии.

Акции оппозиционных сил постоянно проводятся в Тбилиси и других городах под требованием проведения выборов по пропорциональной системе (партийным спискам), представители правящей партии против этой инициативы.