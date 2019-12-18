Меркель отметила оживление сотрудничества с РФ по делу об убийстве Хангошвили

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - После высылки сотрудников посольства РФ из ФРГ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине сотрудничество двух стран по этому вопросу несколько активизировалось, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы видим сейчас больше контактов", - сказала Меркель в среду в бундестаге, отвечая на вопросы.

"Пришлось выслать обоих дипломатов потому, что ФРГ не видела со стороны российских ведомств готовности к кооперации", - отметила канцлер, напомнив, что 9 декабря обсуждала инцидент с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участника вооруженного конфликта в Чечне: он был застрелен в центре города по дороге в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Между тем, президент России Владимир Путин 9 декабря в Париже заявил журналистам по поводу Хангошвили, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы". "К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - сказал Путин.

16 декабря первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман сообщил "Интерфаксу", что генпрокуратура России готова оказать властям Германии правовую помощь в случае поступления запроса по делу об убийстве Хангошвили.