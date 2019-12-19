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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Москва заявила об отсутствии планов создания военного союза с Китаем

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции также отметил, что военный союз пытаются заключить США, Япония и Южная Корея. "Считаем это контрпродуктивным, ни к чему хорошему это не приведет", - подчеркнул он.

Президент сказал, что Россия поможет Китаю с созданием СПРН, это укрепит его обороноспособность. "Но это не система нападения, это система о раннем предупреждении о ракетном нападении, то есть эта система работает, когда на вас нападают. Это чисто оборонительная система. Такими системами пока обладают только США и Россия. Повторяю, это система, которая не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории", - заявил Путин.

Путин выразил уверенность, что Китай сам в состоянии создать свою СПРН, но добавил, что с помощью России КНР сделает это быстрее. "Это качественным образом повлияет на обороноспособность нашего стратегического партнера", - подчеркнул российский лидер.

Работа над китайской СПРН

Россия и Китай заключили контракт на разработку программного обеспечения для СПРН на $60 млн, сообщила в октябре газета "Ведомости". "Между Россией и Китаем заключен, как минимум, один контракт по тематике СПРН, он оценивается примерно в $60 млн", - писала газета, ссылаясь на источник в оборонной промышленности.

Россия оказывает помощь Китаю в моделировании СПРН, рассказывал "Интерфаксу" 4 октября генеральный конструктор российской СПРН, глава российской оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется. Говорить более детально не можем, поскольку это связано с конфиденциальными соглашениями", - сказал Боев.

Китай - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В январе 2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по линии ВТС с Китаем составляет более $7 млрд. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере ВТС.

Как сообщалось, Россия выполняет крупный контракт на поставку Китаю систем ПВО С-400 "Триумф". Информированный источник сообщил в ноябре 2018 года "Интерфаксу", что Россия завершила поставку Китаю 24 истребителей Су-35.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", которые должны быть развернуты к 2022 году.

Хроника Путин: пресс-конференция - 2019
Владимир Путин Китай СПРН

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