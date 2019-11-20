Нетаньяху уточнил, что Израиль атаковал в Сирии объекты спецподразделения КСИР

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Целями ударов израильских вооруженных сил в Сирии стали объекты спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также сирийских военных, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я дал ясно понять, кто бы ни нанес нам ущерб, мы нанесем ему ущерб в ответ. Именно это мы сделали ночью ответными ударами по целям "Аль-Кудс" и по сирийским военным целям после того, как по Израилю была выпущена целая серия ракет", - говорится в заявлении премьера на его странице в твиттере.

"Мы продолжим решительно поддерживать безопасность Израиля", - добавил Нетаньяху.

Ранее пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение ударов в Сирии по целям "иранских сил Корпуса стражей Исламской революции и сирийского режима" в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии. "Атака была осуществлена в ответ на пуск ракет иранскими силами Корпуса стражей с сирийской территории", - заявила армия.

В свою очередь, сирийское информационное агентство САНА сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля района Дамаска. По данным агентства, при обстреле погибли два мирных жителя, однако сирийские средства ПВО смогли перехватить большинство ракет.