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Госдеп одобрил приговоры виновным в убийстве Хашкаджи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Приговоры осужденным по делу об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи являются "важным шагом", заявил высокопоставленный представитель Госдепа США в ходе брифинга.

"Сегодняшние вердикты стали важным шагом в привлечении к ответственности виновных в этом ужасном преступлении. Мы призвали Саудовскую Аравию провести справедливый и прозрачный судебный процесс, и мы будем продолжать это делать. Мы настаивали на полной ответственности за убийство Хашкаджи с самого первого дня. Эти вердикты, как я уже сказал, являются важным шагом в этом процессе, и этот процесс (...) продолжается", - сказал чиновник внешнеполитического ведомства США.

Он также отметил, что США известны имена приговоренных, но их обнародование Вашингтон оставляет на усмотрение властей Саудовской Аравии.

Как сообщалось, пять человек были приговорены к смертной казни, еще трех преступников приговорили к тюремным срокам в общей сложности на 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.

Бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани допросили в ходе расследования, но против него обвинения предъявлены не были. Сам аль-Кахтани лишился своего поста после убийства Хашкаджи.

Суд не нашел достаточных оснований, чтобы признать виновным по этому делу бывшего замглавы саудовской разведки Ахмада аль-Асири. Его также освободили от должности вскоре после убийства Хашкаджи.

Однако в МИД Турции подвергли приговор саудовского суда критике и указали, что процесс не прояснил ключевые моменты убийства Хашкаджи.

Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 подданным королевства, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири.

Джамаль Хашкаджи Саудовская Аравия США

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