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Опросы показали победу Нетаньяху на выборах главы "Ликуда"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах на пост председателя партии "Ликуд", сообщают израильские СМИ со ссылкой на результаты на выходах с избирательных участков.

Согласно экзит-полам, за Нетаньяху отдали голоса более 71% членов его партии. Соперник премьера, Гидеон Саар, получает менее 29%.

Ожидается, что официальные данные о результатах голосования начнут поступать позже в пятницу.

Таким образом, если эти результаты подтвердятся, именно Нетаньяху поведёт "Ликуд" на следующие парламентские выборы и, в случае победы на них, сможет и дальше остаться во главе правительства.

Израиль Ликуд Биньямин Нетаньяху

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