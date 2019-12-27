Москва усомнилась, что США позволят ДСНВ дожить до истечения срока договора

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за позиции США может не дожить и до истечения его срока в феврале 2021 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Такая традиция уже есть, поэтому существуют основания полагать, что этот Договор может стать следующим в списке. Я действительно надеюсь, что наши американские коллеги не намерены забивать последний гвоздь, и позволят Договору дожить, по крайней мере, до истечения своего срока в феврале 2021 года. Но, честно говоря, я в этом не уверен", - сказал Рябков на встрече со студентами МГИМО, его выступление приводится на сайте ПИР-Центра.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что "наличие юридически обязательных рамок может сделать ситуацию в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения более стабильной и более предсказуемой".

По его словам, мир в этом "остро нуждается" сегодня, "когда возникают острые проблемы и когда мы сталкиваемся с систематическими попытками определенных государств нарушить соглашения и режимы в области контроля над основными вооружениями и преобразовать всю международную архитектуру контроля над вооружениями в соответствии с их конкретными интересами".

"Стремление к военному доминированию и поиск инструментов, которые позволили бы усилить давление на политических оппонентов или "конкурентов" приводят к ликвидации механизмов, которые в течение десятилетий способствовали поддержанию международной безопасности и стабильности", - подчеркнул Рябков.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Ранее в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва предлагала Вашингтону продлить действие ДСНВ. В том же месяце ряд сенаторов США попросили Национальную разведку Штатов оценить последствия непродления данного соглашения.