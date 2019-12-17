Сенаторы США попросили нацразведку оценить последствия непродления СНВ-3

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы США Боб Менендес, Тодд Янг и Крис Ван Холлен в запросе исполняющему обязанности директора Национальной разведки США Джозефу Магуайру потребовали провести оценку возможных последствий непродления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в феврале 2021 года.

"Как вам известно, СНВ-3 истекает, если его не продлить, через пятнадцать месяцев. Если срок действия СНВ-3 истечет и не возникнет никакого заменяющего соглашения, США окажутся в условиях, когда ядерный арсенал России будет полностью неограничен. Мы считаем, что негативные последствия для США (...) будут серьезными в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на личном сайте Менендеса.

Законодатели просят нацразведку США предоставить свою оценку того, что произойдет, если СНВ-3 не будет продлен.

В частности, сенаторы хотят знать, "какие изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе Россия внесет в свои ядерные силы", а также "какие выводы о стратегии США сделает российское правительство и военные" из решения Вашингтона не продлевать СНВ-3.

Кроме того, законодателей интересует, какое влияние это окажет "на ядерные силы и доктрину Китая", а также на американо-китайские отношения.

Помимо прочего, они задают вопрос, "является ли будущее соглашение о контроле над вооружениями с Китаем более или менее вероятным, если США не продлят СНВ-3".

"Мы с нетерпением ожидаем вашего скорейшего ответа на поставленные вопросы", - добавляют сенаторы.

Договор СНВ-3

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.

5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ. Однако американская сторона медлит с ответом, а помощник президента США Тим Моррисон в конце мая заявил, что Дональд Трамп, скорее всего, определится с судьбой соглашения только в 2020 году.