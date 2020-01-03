Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили последние события в Ираке

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, одной из важнейших тем разговора стали последние события в Ираке, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Как отметили в пресс-службе, стороны высказали озабоченность в связи с гибелью командующего силами спецназначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Главы государств констатировали, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе, подчеркнули в Кремле.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, 27 декабря иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военных получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.