СМИ сообщают об авиаударе США к северу от Багдада

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - США нанесли авиаудар к северу от иракской столицы, сообщает в субботу иракское телевидение.

Удар был нанесен близ города Таджи (провинция Салах-эд-Дин). Предполагается, что мишенью была автоколонна иракских Сил народной мобилизации. Речь идет о военизированной группировке, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты.

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на иракские армейские источники, в результате удара погибли шесть человек, еще три человека получили тяжелые ранения.

СМИ отмечают, что на месте нанесения удара замечены две или три горящие автомашины из состава автоколонны.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго.

При этом Трамп повторил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.

Президент обвинил убитого Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что он несет ответственность за гибель сотен американцев.

"То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены", - добавил Трамп.

Он также предупредил: "Так пусть же это будет предупреждением террористам: если вы дорожите своими жизнями, вы не должны угрожать жизни американских граждан".

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что убийство командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани не останется без отмщения.

"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.

Он добавил: "Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала - горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой".

Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Как ранее сообщил Пентагон, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию Трампа.