Пентагон подтвердил готовность ударить по культурным объектам Ирана в случае атак

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что в случае вооруженного конфликта с Ираном США могут нанести удары по иранским объектам культурного наследия, о чем ранее заявил президент Дональд Трамп.

В ответ на вопросы о том, как это сочетается с международными законами, которые запрещают назначать целями ударов объекты культуры, Эспер заявил: "Таковы законы военного времени".

Как пишет издание Washington Post, Эспер пояснил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к любым обстоятельствам в отношении Ирана, и послание Тегерану заключается в том, что "мяч остается на его стороне".

Газета напоминает, что Пентагон приказал десантным подразделениям общей численностью около 4,5 тыс. человек быть готовыми к поддержке операций на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник сообщил представитель Пентагона после того, как Иран обещал отомстить за гибель своего видного военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Ираке.

Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты - это военное преступление".

Вместе с тем, как сказал на брифинге представитель МИД Ирана Аббас Мусави, Тегеран в ответ на гибель Сулеймани примет меры, которые заставят Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведут к войне.

На прошлой неделе стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.