Рухани пригрозил "отрезать ноги" США на Ближнем Востоке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство в ходе американской спецоперации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа.

"Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же - отрежем вам ноги в нашем регионе", - приводят слова Рухани иранские СМИ.

Сулеймани погиб 3 января близ аэропорта Багдада в результате американского удара. В ответ на это в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, где базируются военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Официальных данных о жертвах не поступало.