В Киеве опубликовали список 167 погибших пассажиров упавшего в Иране лайнера

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство инфраструктуры Украины в среду обнародовало в фейсбуке списки пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины".

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет. В списке погибших - 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Украинский Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Граждан России среди погибших нет.