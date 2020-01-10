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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Премьер Ирака попросил США отправить делегацию для подготовки вывода войск

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции с территории республики, сообщают в пятницу западные СМИ.

Махди пояснил, что делегация необходима для выработки механизмов безопасного вывода иностранных войск из Ирака. Телефонный разговор состоялся поздним вечером в четверг, 9 января.

Порядка 5,2 тыс. американских солдат размещены сейчас в Ираке.

Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Побудительным мотивом для такого шага стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Адель Абдель Махди Ирак США Майк Помпео

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