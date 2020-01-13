Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с Ираном

Президент США не против диалога, если иранские власти не будут "убивать своих протестующих"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, собираются ли власти Ирана начинать переговоры с Вашингтоном, но отметил, что не против диалога с Тегераном, если власти страны откажутся от ядерного оружия и не будут убивать свой народ.

"Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен - ИФ) предположил сегодня, что санкции и протесты уже заставили "замолчать" Иран, заставят его вести переговоры. На самом деле, мне абсолютно все равно, начнут ли они переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих"", - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что после ликвидации генерала Касема Сулеймани верит в возвращение Ирана за стол переговоров. По его мнению, иранцы не хотят военной конфронтации с США и понимают, что "кампания максимального давления не закончится".

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).