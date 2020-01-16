Принц Гарри впервые после Megxit принял участие в официальном мероприятии

Британский принц Гарри в Букингемском дворце Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Британский принц Гарри принял участие в официальном мероприятии впервые после того, как он и его супруга герцогиня Сассекская Меган объявили о решении отказаться от королевских привилегий, которое западные СМИ назвали "Мегзит" (Megxit, по аналогии с Brexit), сообщает BBC News.

В четверг принц Гарри в Букингемском дворце принял участие в жеребьевке чемпионата мира по регби, который пройдет в Великобритании в 2021 году. Кроме того, он встретился с представителями 21 страны, спортсмены из которых будут участвовать в ЧМ. Принц Гарри также пообщался в Букингемском дворце с юными регбистами.

Во время мероприятия один из журналистов спросил принца, как проходили переговоры с королевой Елизаветой, на которых обсуждался Megxit. Эти переговоры, в которых помимо королевы, принимали участие принц Чарльз и принц Уильям, прошли в понедельник, 13 января, в Сандрингемском дворце в Норфолке. В ответ на этот вопрос журналиста принц Гарри лишь "громко рассмеялся", отмечает BBC News.

Во вторник, 14 января, Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как звездная пара объявила о решении отказаться от королевских полномочий. Она посетила в Ванкувере женский кризисный центр.

Ранее в январе стало известно, что принц Гарри и герцогиня Сассекская намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи. Британская королевская семья поддержала это решение.