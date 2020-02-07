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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Лавров провел переговоры с главой МИД Мексики

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг провел переговоры с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом, министры обсудили ситуацию в мире и проанализировали состояние дел в российско-мексиканских отношениях.

"Подтверждена настроенность на тесную координацию позиций двух государств по ключевым международным проблемам на основе приверженности общепризнанным нормам международного права, укреплению многосторонней дипломатии, центральной, координирующей роли ООН в мировых делах. Состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, противодействию новым вызовам и угрозам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

Кроме того, Лавров и Эбрард проанализировали актуальное состояние дел в российско-мексиканских отношениях, наметили основные направления их дальнейшего развития с акцентом на задачи активизации политдиалога, диверсификации сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, наращивания торгово-экономических связей.

"Подробно обсуждена ситуация в мире, наиболее острые региональные проблемы, а также вопросы развития интеграционных процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении диалога России со странами региона, в том числе по линии региональных объединений", - отмечается в сообщении.

Мексика Россия Сергей Лавров Марсело Эбрард

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