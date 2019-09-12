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Верховный суд США одобрил ограничение на предоставление убежища мигрантам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента Дональда Трампа отказывать в убежище мигрантам, прибывшим в США через третьи страны и не запросившим сначала убежища у них, сообщает Associated Press.

Как отмечается, этим решением Верховный суд США отменил решение нескольких судов нижестоящей инстанции в ряде штатов на границе с Мексикой, где ранее заблокировали применение норм новой миграционной политики.

Агентство отмечает, что это решение позволяет отказать в убежище практически всем мигрантам, прибывающим в США из Африки, Азии и Южной Америки из-за бедности и насилия на родине.

Трамп прокомментировал решение Верховного суда в твиттере, назвав его "большой победой". Позднее он сообщил, что провел отличный телефонный разговор с президентом Мексики Мануэлем Лопесом Обрадором, в ходе которого они, в том числе, обсудили вопрос безопасности на южной границе США.

Обрадор в своем твиттере также положительно охарактеризовал беседу с Трампом, причем американский лидер сделал ретвит этой записи.

В июне Мексика согласилась "принять решительные меры", чтобы сдержать поток иммигрантов, следующих через страну к южным границам США, и разместить войска Национальной гвардии по всей стране. В ответ Трамп отказался от идеи введения пошлин на мексиканские товары, хотя ранее угрожал повысить тарифы с 5% до 25%.

Спустя два месяца после сделки с Мехико Вашингтон отметил снижение числа задержанных на границе на 21%.

США Мексика Африка Азия Южная Америка Дональд Трамп Мануэль Лопес Обрадор

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