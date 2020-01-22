Силы Хафтара нанесли ракетный удар по аэропорту Триполи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Силы, подчиняющиеся командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, подвергли ракетному обстрелу аэропорт Митига на окраине столицы Ливии Триполи, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Этот обстрел - ужасная угроза воздушному движению и новое, очередное нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков Хафтара", - приводит агентство слова представителя признанного ООН ливийского правительства Мухаммеда Каноуну.

По его словам, всего по аэропорту из установки типа "Град" были выпущены шесть ракет. При этом представитель правительства не уточнил, есть ли после обстрела разрушения и жертвы.

В то же время издание "Сабах" отмечает, что обстрел перевел к сбоям в воздушном движении в этом районе.

В Ливии на данный момент сложилоась двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар - нет.