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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:48

Еще в один китайский город закроют въезд из-за угрозы коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Въезд будет запрещен в городе Шаньтоу провинции Гуандун с 27 января в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба генконсульства России в Гуанчжоу в соцсети "ВКонтакте".

"С 27 января и до особого распоряжения в городе Шаньтоу провинции Гуандун вводится запрет на въезд автомобильного и водного транспорта, а также людей. Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях", - сказали в пресс-службе.

Новый коронавирус в Китае

В настоящее время при входе в парки, магазины, рынки и другие социальные объекты проводится измерение температуры тела. В некоторых случаях проход на их территорию без защитных масок запрещен, уточнили в генконсульстве. Скоростные автомагистрали, проходящие по территории города, остаются открытыми.

Как отметили дипломаты, информация о случаях заражения россиян, находящихся в консульском округе, на данный момент в генконсульство не поступала.

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

По последним официальным данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Шаньтоу

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