Еще в один китайский город закроют въезд из-за угрозы коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Въезд будет запрещен в городе Шаньтоу провинции Гуандун с 27 января в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба генконсульства России в Гуанчжоу в соцсети "ВКонтакте".

"С 27 января и до особого распоряжения в городе Шаньтоу провинции Гуандун вводится запрет на въезд автомобильного и водного транспорта, а также людей. Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время при входе в парки, магазины, рынки и другие социальные объекты проводится измерение температуры тела. В некоторых случаях проход на их территорию без защитных масок запрещен, уточнили в генконсульстве. Скоростные автомагистрали, проходящие по территории города, остаются открытыми.

Как отметили дипломаты, информация о случаях заражения россиян, находящихся в консульском округе, на данный момент в генконсульство не поступала.

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

По последним официальным данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56.