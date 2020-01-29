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Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

"Мы ожидали до нынешнего момента (что Россия будет соблюдать эти договоренности - ИФ), но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому - ИФ) режиму необходимое предупреждение", - цитирует издание слова президента, сказанные журналистам.

Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. "Россия будет действовать иначе - или с режимом (в Сирии - ИФ), или с Турцией. Россия говорит нам (Турции - ИФ), что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?" - отметил Эрдоган.

Кроме этого, как отмечает агентство "Анадолу", Эрдоган указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. "Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - приводит агентство слова президента.

Накануне, 28 января, стало известно, что бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.

Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия Идлиб

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