В Госдуме назвали странными выпады Эрдогана в адрес России из-за Сирии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Урегулирование ситуации в сирийском Идлибе по-прежнему возможно только на основании достигнутых в Астане и Сочи договоренностей, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я считаю, что пока уровень взаимопонимания между Россией и Турцией позволяет двигаться дальше, несмотря на странные заявления о неэффективности астанинского и других форматов", - сказал Новиков в среду. Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии.

По мнению Новикова, именно в расчете на политическое урегулирование "порой и делаются громкие дипломатические заявления". Зампред комитета Госдумы отметил, что "Эрдоган и турецкие элиты на фоне как будто затрещавшей по швам сирийской государственности имели свои интересы, надеясь использовать в интересах Турции эту дестабилизацию в Сирии".

"Возникшее урегулирование ведет к тому, что государственность восстанавливается, так же как и контроль над территориями страны, это несколько уменьшает оптимизм тех, кто рассчитывал, что в ходе распада Сирии будут получены определенные дивиденды. Это выливается в такого рода заявления", - пояснил зампред комитета.

В то же время Новиков напомнил, что "российские наблюдатели не раз старались предупредить от избыточных надежд на турецкую линию в этом конфликте". "К таким голосам тоже необходимо прислушиваться", - сказал он.

По мнению парламентария, "Россия должна продолжать политику урегулирования ситуации в регионе в опоре на свой воинский контингент, размещенный там по просьбе законно избранного руководства Сирии".

Ранее в среду издание Sabah процитировало слова президента Турции, сказанные журналистам: "К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому - ИФ) режиму необходимое предупреждение". Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

Накануне, 28 января, стало известно, что бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.

Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска