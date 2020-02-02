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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

СМИ узнали о вошедшей в Сирию турецкой военной технике

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии с утра воскресенья, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, колонны техники движутся в сторону Идлиба и Алеппо.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что терпение Анкары иссякает из-за продолжающейся военной операции сирийских правительственных сил в Идлибе. В Турции неоднократно подчеркивали, что возобновившиеся военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.

В минувшую пятницу Эрдоган сказал, что Турция желает стабильности в Сирии, и при необходимости не будет "уклоняться от любых действий, в том числе от использования военной силы".

Сирия Турция

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