Помпео заявил об отсутствии особых условий для визита Зеленского в Вашингтон

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - сказал он на брифинге с украинским лидером в Киеве в пятницу.

По его словам, для встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского необходимо лишь найти соответствующее время и возможности. "Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий (на украинском рынке - ИФ)", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что США "всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне". "И мы уверены, что такая встреча состоится" - сказал он. Зеленский в свою очередь заявил, что его возможный визит в Вашингтон должен принести конкретные результаты для республики.

"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, (. . .) Украине, (. . .) то я готов ехать завтра", - подчеркнул он. Украинский лидер отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как его предшественники.

В ноябре 2019 года Трамп заявлял, что хотел бы встретиться с украинским коллегой в Вашингтоне. "Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - отметил тогда президент США.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.