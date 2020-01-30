Нетаньяху захотел услышать мнение Путина по "сделке века"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пообещал ему первому из мировых лидеров рассказать о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы провели некоторые переговоры с нашими американскими друзьями. Я смогу вам сказать о некоторых вещах, связанных с этим. (...) Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон (и встречи с президентом США Дональдом) Трампом. У нас сегодня новая возможность, хотел бы с вами поговорить, услышать Ваше мнение, (о том) как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования", - сказал Нетаньяху в начале переговоров с Путиным.

Два лидера встречаются в четверг, 30 января, в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разработанном его администрацией плане мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

По словам президента США, этот план предполагает увеличение занимаемых палестинцами территорий более чем вдвое. В связи с этим США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского.

Как сообщали СМИ, так называемая "сделка века" предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях. Израильские поселения остаются под контролем Израиля.

Предполагается, что по этому плану Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Идея Трампа не нашла понимания у палестинцев, которые вышли на массовые акции протеста. Они несли транспаранты с надписями "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".