Врачи в Ухане применят программу диагностики коронавируса, разработанную в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Группа из 500 китайских врачей планирует использовать в городе Ухань программу искусственного интеллекта для диагностики и назначения лечения от нового коронавируса.

"Наша ассоциация учредила контрольную бригаду, которая поехала в центр эпидемии, в Ухань. В ней принимает участие 500 врачей. Они будут использовать систему, которую сегодня мы презентуем здесь, чтобы диагностировать и назначать лекарства заболевшим", - сообщил гендиректор комитета по международному сотрудничеству Ассоциации КНР неправительственных медицинских учреждений Чин Ман Хо.

Его слова процитировал во вторник журналистам во Владивостоке директор Российского центра программ ВОЗ "Укрепление здоровья в больницах" Виктор Фрешт на презентации диагностической системы.

Как сообщалось, Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) совместно с китайскими врачами разработали программу искусственного интеллекта для помощи медикам в диагностике и лечении заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Разработчики полагают, что использование программы в больницах региона поможет в диагностике заболевания, выборе оптимальной терапии в зависимости от особенностей организма пациента и стадии заболевания. Лечение по рекомендации медиков КНР основано на средствах китайской традиционной медицины, так как вакцина еще не создана.

В конце января сообщалось, что российский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (подразделение Роспотребнадзора) готов помочь странам, нуждающимся в диагностике коронавируса. В Роспотребнадзоре тогда говорили, что центр разработал две тест-системы диагностики новой инфекции. Также отмечалось, что ВОЗ включила "Вектор" в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие международной организации в диагностике заболевания.