Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел в среду работу Московского референс-центра лучевой диагностики и рассказал об использовании искусственного интеллекта для выявления коронавируса.

"Наш единый медицинский референс-центр для компьютерной томографии, вообще - для лучевой диагностики сегодня стал таким реальным центром по диагностике COVID-19 и пневмонии", - сказал Собянин журналистам.

Он напомнил, что в круглосуточном режиме работают 45 КТ-центров, и все снимки от них поступают в единый радиологический центр. Собянин высоко оценил эффективность работы такой системы.

"Для примера: сегодня ПЦР-лабораториям выявлено 2220 заболеваний COVID. Им параллельно - 2,5 тыс. пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра", - пояснил мэр.

По его словам, исходя из результатов компьютерной томографии, принимаются решения о дальнейшем лечении пациентов. "Первая и вторая стадия, легкая пневмония лечатся амбулаторно, третья и четвертая - направляются уже в стационар", - уточнил мэр.

Важный сервис для COVID-диагностики в Москве

Он заявил о запуске в Москве еще одного важного сервиса для диагностики COVID-19 и пневмонии. "Это компьютерное "зрение": с помощью технологий искусственного интеллекта (оно - ИФ) запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус", - подчеркнул Собянин.

Директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил мэру и журналистам, что врачи всех столичных поликлиник имеют доступ к новому сервису, точность расчетов которого превышает 90%.

"Защита от ошибок"

"Сейчас алгоритм работает, как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию", - пояснил Морозов. Собянин спросил у него, сколько времени занимает компьютерная обработка КТ-исследования.

"Сама обработка - меньше пяти минут", - ответил директор центра, пояснив, что время подготовки описания и передачи исследования занимает менее 30 минут. Морозов также уточнил, что только за один день проведено 3802 исследования, их точность составила порядка 92%.

Собянин напомнил, что в целом городскими поликлиниками Москвы проводится около 4000 КТ-исследований, а всего до 10 тыс. "Это большой объем, я думаю, он будет расширяться. По моим ощущениям, мы исчерпали возможности наших поликлиник по обследованию КТ, потому что поток пациентов достаточно большой", - заявил мэр.

По его мнению, к исследованиям придется подключать и частные клиники Москвы с КТ-оборудованием. "Сегодня начинаем работать в боевом режиме. Доложите через неделю, какой опыт и какие успехи", - обратился мэр к Морозову.

О московском референс-центре

Московский референс-центр был создан год назад. Он размещается в здании на улице Петровка, 24, его штат составляет до 200 врачей. Центр оснащен 7 автоматизированными рабочими станциями с диагностическими мониторами для врачей-рентгенологов.

Как и московские КТ-центры, референс-центр работает в круглосуточном режиме, врачи-эксперты проверяют около 1000 исследований в сутки.

Специалисты референс-центра имеют онлайн доступ к Единому радиологическому информационному сервису, в "облако" которого поступают все медицинские снимки, сделанные в поликлиниках и больницах города.