Лукашенко рассказал о поднятом Москвой скандале из-за визита Помпео в Белоруссию

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг озабоченности России в связи с визитом в Минск госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что это никак не навредило России; белорусский лидер заявил, что из-за визита американского чиновника Москва подняла "целый какой-то скандал".

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они (российские власти - ИФ) взасос с ними (США - ИФ) стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. (...) Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения (с Помпео - ИФ)", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул право Белоруссии как суверенной страны проводить независимую внешнюю политику, в том числе выстраивать тесные отношения с США. "Или мы этим навредили России? Нет", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что не стал бы называть американцев "большими друзьями" Белоруссии. "Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать", - считает Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия налаживает отношения с "величайшей империей - ведущей страной мира".

"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они (власти РФ - ИФ) будут делать?" - отметил глава государства.

Он также рассказал о тесных контактах с Помпео, когда тот еще возглавлял ЦРУ. "Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один", - сказал Лукашенко.

Помпео посетил с официальным визитом Белоруссию 1 февраля. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим в республике в XXI веке. В 1991 году Белоруссию посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был 42-й президент США Билл Клинтон.