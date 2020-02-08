В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры турецкой и российской делегаций в Анкаре по ситуации в сирийской провинции Идлиб завершились, сообщает в субботу турецкий телеканал "Хабертюрк".

По его данным, встреча продлилась три часа. О каких-либо деталях пока не сообщается.

Ранее на этой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что российская делегация посетит Турцию, чтобы обсудить недавнюю атаку на турецких военных в Идлибе.

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