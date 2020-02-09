Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями. "Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пояснил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Белоруссию этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - сказал он.

По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - отметил первый вице-премьер.

Ранее 7 февраля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, и стороны достигли договоренности об экспорте российского газа на условиях 2019 года. По его словам, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся (из-за налогового маневра в России цена нефти для Белоруссии выросла - ИФ).

Козак также сообщил, что при достижении договоренности к экспорту в Белоруссию будут допущены все компании, вне зависимости от объемов добычи.