Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями. "Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пояснил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Белоруссию этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - сказал он.

По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - отметил первый вице-премьер.

Ранее 7 февраля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, и стороны достигли договоренности об экспорте российского газа на условиях 2019 года. По его словам, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся (из-за налогового маневра в России цена нефти для Белоруссии выросла - ИФ).

Козак также сообщил, что при достижении договоренности к экспорту в Белоруссию будут допущены все компании, вне зависимости от объемов добычи.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе

ВВС Тайваня предприняли попытку перехвата военных самолетов материкового Китая

Новый коронавирус в Китае

Пассажиров лайнера World Dream отпустят с карантина во вторник

Пассажиров лайнера World Dream отпустят с карантина во вторник

Полиция сообщила о дорожном конфликте перед беспорядками на юге Казахстана

Иран запустит искусственный спутник Земли

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован

Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован
Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 800

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');