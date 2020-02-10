Президент Казахстана сменил акима области, где в беспорядках погибли 10 человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новым акимом Жамбылской области на юге Казахстана назначен теперь уже бывший вице-премьер страны Бердибек Сапарбаев. Соответствующий указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в указе.

Другим своим указом Токаев "согласно поданному заявлению" освободил от должности акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области после драки местных жителей начались массовые беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. В результате погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170.