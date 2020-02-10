Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

Президент Казахстана сменил акима области, где в беспорядках погибли 10 человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новым акимом Жамбылской области на юге Казахстана назначен теперь уже бывший вице-премьер страны Бердибек Сапарбаев. Соответствующий указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в указе.

Другим своим указом Токаев "согласно поданному заявлению" освободил от должности акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области после драки местных жителей начались массовые беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. В результате погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170.

Казахстан

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Турецкие военные погибли при очередном артобстреле сирийской армией

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Данные по ситуации с коронавирусом из провинции Хубэй обрадовали экспертов ВОЗ

В МИД Турции заявили, что достичь соглашения с Россией по Идлибу пока не удалось

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

Место преемника Меркель снова стало вакантно

Место преемника Меркель снова стало вакантно
Новый коронавирус в Китае

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
Новый коронавирус в Китае

Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна "верхушка айсберга"

Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');