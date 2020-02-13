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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Число погибших из-за массовых беспорядков на юге Казахстана выросло до 11 человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области Казахстана обнаружили останки еще одного погибшего в беспорядках, произошедших в селе Масанчи Кордайского района в конце прошлой недели, сообщил советник акима (главы) области Канат Кульшманов.

Таким образом общее число жертв беспорядков на юге Казахстана достигло 11 человек.

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По словам Кульшманова, днем 11 февраля в полицию сообщили, что в селе Масанчи при расчистке завалов в здании "Торговый центр", где после пожара обрушилась крыша, были найдены обгоревшие человеческие останки. Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. Сообщалось о 10 погибших, за медицинской помощью обратились более 170 человек, были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов и машин.

Казахстан

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