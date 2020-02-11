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Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Из всех стран НАТО протокол еще не ратифицировала лишь Испания

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Парламент республики Северная Македония во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает агентство Associated Press.

Парламентарии поддержали документ единогласно. После голосования у здания законодательного органа подняли флаг НАТО.

Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели - в преддверии запланированных на 12 апреля этого года выборов.

В миреВ Брюсселе подписали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТОЧитать подробнее

Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, - это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.

"Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но также огромной ответственностью", - сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски перед голосованием.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал надежду, что Северная Македония станет членом альянса к декабрю 2019 года.

Северная Македония НАТО

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