NYT узнала о тайных переговорах ОАЭ и Ирана, обеспокоивших Вашингтон

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В конце сентября 2019 года представители ОАЭ и Ирана проводили в Абу-Даби секретные переговоры, целью которых была стабилизация региональной обстановки, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США и других западных стран.

Издание напоминает, что это событие состоялось в разгар девятимесячного роста напряженности между США и Ираном, который начался с усиления антииранских санкций Вашингтона и "достиг апогея, когда обе страны вступили в прямую военную конфронтацию у порога еще более масштабного и кровавого конфликта".

В свою очередь, отмечает NYT, ОАЭ начали секретные переговоры с Ираном после того, как Абу-Даби решил, что может сыграть уникальную роль в снижении напряженности в регионе. При этом непосредственные переговоры с иранской стороной стали частью более широкой региональной стратегии Эмиратов.

Кроме этого, утверждает американская газета, власти ОАЭ мало доверяли администрации президента США Дональда Трампа и были потрясены увольнением советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, который занимал жесткую позицию в отношении Ирана.

Однако встреча представителей ОАЭ и Ирана, прошедшая без уведомления Вашингтона, вызвала беспокойство американских властей, тем более, как уточняет NYT, правительство Эмиратов считалось крепким союзником США, придерживавшимся агрессивного подхода по отношению к Тегерану. В результате Совет безопасности США собрался на совещание для обсуждения этих событий.

По данным The New York Times, Саудовская Аравия также пыталась добиться "дипломатического прорыва" в отношениях с Тегераном, прибегая к помощи посредников из Ирака и Пакистана.

"Согласно (информации - ИФ) нескольких иранских дипломатов и членов Корпуса Стражей Исламской революции, генерал (Касем - ИФ) Сулеймани играл закулисную роль в налаживании переговоров в обеих монархиях (Саудовская Аравия и ОАЭ - ИФ)", - отмечает газета. Таким образом, заключает издание, "антииранский альянс, который пыталась выстроить администрация Трампа, зашатался".

Обострение конфликта между Ираном и США

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Накануне, 13 февраля, Сенат США одобрил резолюцию, цель которой - обязать Трампа проводить дальнейшие военные операции против Ирана только с разрешения Конгресса. Голосование, тем не менее, носило скорее символический характер, так как американский лидер обещал наложить на резолюцию вето. Чтобы преодолеть эту преграду, необходима поддержка двух третей сенаторов, однако в данном случае ее нет.