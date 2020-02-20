Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Сирии

Канцлер Германии и президент Франции выразили готовность провести встречу по ситуации в Идлибе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Путин в беседе указал на необходимость принять эффективные меры по нейтрализации террористической угрозы, соблюдая при этом принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Макрон и Меркель выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе Сирии.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Макрон готовы провести встречу по ситуации в Сирии с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Они выразили готовность встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы добиться политического решения кризиса (в сирийской провинции Идлиб - ИФ)", - сказал Зайберт.

В четверг вооруженные силы Турции провели атаку на позиции правительственных войск Сирии в Идлибе, в результате погибли 50 сирийских и двое турецких военных. В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что Турция прекратила огонь по армии САР после обращения российских военных. Кроме того, там сообщили, что по просьбе сирийского командования самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по "прорвавшимся вооруженным формированиям террористов", что позволило сирийским войскам отбить все атаки.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Турция, поддержав в четверг атаку вооруженных боевиков в сирийском Идлибе, нарушила российско-турецкие договоренности о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы. Она также выразила опасения, что поддержка Анкарой атаки боевиков в Идлибе может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.