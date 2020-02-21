Что случилось этой ночью: пятница, 21 февраля

Вмешательство России в американские выборы, беспорядки из-за эвакуированных под Полтаву из Уханя и новые данные по Covid-19

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американская разведка считает, что Россия уже начала вмешиваться в президентские выборы-2020 в США. Такой вывод разведывательного сообщества сообщила американским законодателям на прошлой неделе представитель разведки США на брифинге. Подробности, однако, озвучены не были. После этого Дональд Трамп якобы отчитал уже бывшего и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться.

- Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в Китае превысило 75 тыс., умерли более 2,2 тыс. Выздоровели свыше 18,2 тыс. человек. Большинство заболевших и умерших - в эпицентре заболевания Хубэе. За пределами материкового Китая заразились более 1,25 тыс. человек. Южная Корея из-за Covid-19 объявила "зонами особого внимания" города Тэгу и Чхондо, население которых в сумме составляет около 2,5 млн человек. Всего в стране подтверждено уже более 150 случаев заражения коронавирусом. Между тем, Covid-19 был выявлен у двух человек с лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Австралию, а в США - у 11.

- Под Полтавой произошли столкновения местных жителей с полицией из-за прибытия эвакуированных из Уханя. Протестующие попытались помешать автоколонне проехать на территорию санатория, где 45 украинцев и 27 граждан других стран проведут 14 дней на карантине. В результате беспорядков девяти полицейским и одному гражданскому лицу потребовалась помощь медиков. Чтобы успокоить местных жителей, глава украинского минздрава пообещала провести две недели на коронавирусном карантине в одном помещении с эвакуированными.

- ЕС осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе. Евросоюз призвал всех участников конфликта немедленно прекратить военные действия и полностью соблюдать свои обязательства в области прав человека, а также напомнил о своем предложении передать ситуацию по Сирии в ведение Международного уголовного суда. МИД РФ в свою очередь заявил, что Турция, поддержав атаку вооруженных боевиков в Идлибе, нарушила российско-турецкие договоренности. Вечером в четверг Владимир Путин по телефону обсудил Сирию с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Лидеры ФРГ и Франции выразили готовность провести встречу по ситуации в Идлибе с участием глав РФ и Турции.

- Двое российских моряков приговорены в Греции к 395 годам тюрьмы на двоих. Греческий суд признал их виновными в организации незаконной миграции. Вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что россияне не знали, кого перевозят на суднах, и лишь подчинялись требованиям начальства.

- Президент Швейцарии пригласила всех сограждан, родившихся с ней в один день, на свой 60-летний юбилей. Для этого потенциальным участникам торжества придется зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию паспорта. По подсчетам The Local, возможность отпраздновать день рождения в компании президента имеется примерно у 260 швейцарцев.