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Самописцы сбитого в Иране самолета расшифруют с представителями Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверят, что "черные ящики" самолета украинской авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, без представителей Украины расшифровывать не будут.

"Без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана. Никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана - ИФ), ни никто другой", – сказал Данилов в эфире украинского телеканала вечером в пятницу.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отказался выдавать "черные ящики" за границу для расшифровки. Он признал, что Иран не может сделать это самостоятельно.

Иран Украина

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