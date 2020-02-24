Что случилось этой ночью: понедельник, 24 февраля

Коронавирус в Италии и Южной Корее, удары Израиля в Сирии и Газе, переход Ильи Ковальчука в "Вашингтон"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Коронавирус выходит за пределы КНР. Вне материкового Китая за сутки Covid-19 заразились более 400 человек, всего - свыше 2,2 тысячи. За выходные резко выросло число заболевших в Италии - с четырех до 152, три человека скончались. Из-за подозрений на Covid-19 у двух пассажиров Австрия ненадолго приостановила ж/д сообщение с Италией, но вскоре возобновила его, так как опасения не подтвердились. В Южной Корее за сутки коронавирус выявили у 161 человека, общее число больных превысило 760. Южнокорейские власти объявили наивысший "красный" уровень угрозы из-за распространения инфекции, такого не происходило уже больше десяти лет - со вспышки свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

- Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч, умерли почти 2,6 тысячи. 195 человек в Ухане повторно заразились после выздоровления. При этом число излечившихся приблизилось к 25 тысячам. Продолжают лечение почти 50 тысяч человек, более 9,9 тысячи в тяжелом состоянии.

- Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска и сектору Газа. По данным израильских военных, возле сирийской столицы находится центр активности террористов "Исламского джихада" (группировка запрещена в РФ), который и был их целью. В Сирии заявили, что большинство израильских ракет удалось сбить. До этого обстрелу из Газы подверглись израильские территории, система ПРО "Железный купол" перехватила около половины из 20 выпущенных ракет.

- Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов. Такого мнения придерживаются 65% зарегистрированных избирателей в США - причем даже те, кто не собирается за него голосовать. Из числа демократов больше всего американцев верят в победу Берни Сандерса - 27% опрошенных, на 1% меньше - в успех Джо Байдена. В шансы на президентство Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен верят не больше 20% американских избирателей.

- Вместе с эсминцем "Росс" ВВС США в Черное море зашла турецкая подлодка. Командование шестого оперативного флота США проинформировало, что американский эсминец направлен для поддержания безопасности в регионе в рамках операции "Атлантическая решимость", но о том, будет ли турецкая подлодка действовать вместе с "Россом", там не сообщили.

- Российский хоккеист Илья Ковальчук сменил "Монреаль" на "Вашингтон". Переход состоялся в результате обмена: "Монреаль" получит в НХЛ право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. Теперь в составе "Кэпиталз" пять россиян.