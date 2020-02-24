Большинство американцев сочли Трампа победителем предстоящих выборов

При этом не все они симпатизируют действующему президенту США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 65% американских избирателей считают, что действующему президенту США Дональду Трампу "определенно" или "вероятно" удастся переизбраться на второй срок, хотя не все они намерены голосовать за него. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного YouGov для CBS News.

Согласно результатам исследования, в переизбрание Трампа верит треть сторонников демократов, в то время как среди республиканцев девять из десяти опрошенных заявили о победе действующего президента на выборах.

По мнению американских избирателей, из числа кандидатов от Демократической партии больше всего шансов на переизбрание у сенатора Берни Сандерса - однако и в его победу верят только 27% опрошенных. О шансах бывшего вице-президента Джо Байдена стать следующим президентом США заявили 26% респондентов, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга - 20%, сенатора Элизабет Уоррен - 19%. Причем среди демократов об уверенности в победе кого-либо из названных кандидатов заявили не более 46% (Сандерс) опрошенных.

При этом отмечается, что лишь 42% избирателей-демократов уже сделали окончательный выбор.

Опрос YouGov для CBS News проводился с 20 по 22 февраля по репрезентативной выборке из 10 тысяч зарегистрированных избирателей США. Во время исследования 6498 назвали себя демократами либо независимыми избирателями, но заявили при этом о намерении участвовать в демократических праймериз. Погрешность выборки не превышает 1,2%.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.