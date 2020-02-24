Австрия восстановила прерванное опасениями из-за коронавируса ж/д сообщение с Италией

Результат анализа на коронавирус у пассажиров с похожими на Covid-19 симптомами оказался отрицательным

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти федеральных железных дорог Австрии сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией в соответствии с расписанием.

Решение было принято после того, как в остановленном в воскресенье на пограничном пункте пропуска на перевале Бреннер поезде тест на коронавирус Covid-19 у двух пассажиров с симптомами, сходными с заболеванием, дал отрицательный результат.

Железнодорожные власти Австрии решили приостановить пропуск поездов, следующих в и из Италии через пункт пропуска на перевале Бреннер, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Остановленный поезд продолжил путь по маршруту следования. Всего в поезде находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев, сообщало агентство АПА.

В Италии отмечен быстрый рост числа случаев заражения коронавирусом, подтверждено заболевание более 150 человек при трех случаях летального исхода, причем еще в выходные в стране было известно лишь о четырех случаях Covid-19.

Итальянские власти ввели жесткие меры для предотвращения распространения корнавируса: в 12 городах провинций Ломбардия и Венето объявлен карантин, приостановлен Венецианский карнавал, перенесен ряд футбольных матчей (в том числе Серии А), отменен модный показ Армани.