Турция вновь проигнорировала совместное с РФ патрулирование на севере Турции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российским военнослужащим снова пришлось самостоятельно патрулировать территории на севере Сирии из-за неявки турецких коллег, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв на брифинге.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование", - сказал Журавлёв.

Он сообщил, что российские военные полицейские самостоятельно прошли через несколько десятков населенных пунктов в провинциях Хасеке и Алеппо.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - сказал руководитель Центра примирения.

Также патрулирование проводилось силами армейской авиации, дислоцированной на аэродромах Камишлия и Квайрес.

Впервые турецкие военные не явились для совместного патрулирования 3 февраля. Турция возобновила свое участие в работе патрулей только спустя две недели, 17 февраля, однако уже на следующий день российские военные не сообщили об участии турецких военных в патрулировании. Не было соответствующих данных и в среду.

В последнее время между Россией и Турцией усилились разногласия по Идлибской зоне деэскалации в Сирии, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Зона деэскалации Идлиб помимо одноименной провинции Идлиб включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от выработки общей позиции.

Турция в четверг открыла огонь по позициям сирийских военных на севере страны, но прекратила атаку после контакта с российской стороной. В российском Центре по примирению сообщили, что боевики при поддержке турецких военных смогли прорвать оборону сирийской армии. Чтобы не допустить выхода бандформирований вглубь территории Сирии по просьбе сирийского командования самолеты Су-24 ВКС России был нанесли удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, что позволило сирийским войскам отбить все атаки.

В Центре заявили, что по линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. По данным российской стороны, 4 сирийских военнослужащих получили ранения.

"После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен. Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения", - сообщили российские военные.

В ходе операции в сирийской провинции Идлиб в четверг убиты 50 военнослужащих армии Сирии, уничтожены пять танков, два БТР и гаубица, сообщило в свою очередь Минобороны Турции. Оно также сообщило, что в результате авиаударов двое турецких военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.