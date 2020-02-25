Президент Ирана счел китайский коронавирус менее опасным, чем грипп

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться "уханьского" коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним.

Он привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тыс. человек, а в Иране - 100.

"Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа", - приводит слова Рухани иранское агентство ISNA.

"С божьей помощью мы оставим этот вирус в прошлом", - добавил он, призвав граждан страны следовать рекомендациям министерства здравоохранения и не бояться коронавируса.

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных "уханьским" вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.