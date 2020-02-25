Поиск

Президент Ирана счел китайский коронавирус менее опасным, чем грипп

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться "уханьского" коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним.

Он привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тыс. человек, а в Иране - 100.

"Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа", - приводит слова Рухани иранское агентство ISNA.

"С божьей помощью мы оставим этот вирус в прошлом", - добавил он, призвав граждан страны следовать рекомендациям министерства здравоохранения и не бояться коронавируса.

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных "уханьским" вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Иран Хасан Рухани

Новости по теме

Новости

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Эрдоган пообещал, что встреча с Путиным на тему Сирии пройдет не позднее 5 марта

Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 60 человек

Новый коронавирус в Китае

Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае
Новый коронавирус в Китае

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн

Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');