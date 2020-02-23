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Турция закроет границу с Ираном из-за коронавируса

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти Турции решили на время закрыть границу с Ираном в связи с распространения там коронавируса, сообщает "Анадолу".

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа пояснил, что закрываются погранпереходы на границе. Кроме того, с вечера 23 февраля турецкая сторона прекращает принимать авиарейсы из Ирана.

Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

Таким образом, в настоящее время, Иран занимает второе место в мире по числу смертей от Covid-19, уступая по этому показателю только эпицентру заболевания - Китаю.

Турция Иран

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