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Группу китайских туристов задержали в отеле во Франции после смерти одного из них

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Группу туристов из КНР задержали в отеле во французском городе Бон после того, как от сердечного приступа скончался один из китайских путешественников, сообщает издание Le Journal de Saone-et-Loire в среду.

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Инцидент произошел в отеле Ibis Beaune Centre. Группа из 30 китайских туристов прибыла в Бон на ночевку в рамках автобусной экскурсии по региону. Вечером во вторник, 25 февраля, один из путешественников умер от сердечного приступа. После этого из-за опасений в связи с коронавирусом других членов группы попросили остаться в своих номерах.

Как уточняется, ограничения коснулись только группы китайских путешественников. Другие туристы могут беспрепятственно покинуть гостиницу. "Китайцы останутся в отеле, пока не будут получены результаты анализов умершего туриста на Covid-19. На это уйдет один день. Изначально планировалось, что утром в среду они на автобусе отправятся в Париж. Группа уже давно путешествует по Европе, они побывали в Швейцарии и Нидерландах", - пишет портал.

Бон - город на востоке Франции недалеко от популярного у китайских туристов города Дижон.

Ранее в среду сообщалось, что в Париже зафиксирован первый случай смерти гражданина Франции от заражения "уханьским" коронавирусом. Кроме того, за сутки во Франции были выявлены еще три случая заражения новой инфекцией из КНР. Всего на данный момент в этой стране коронавирусом заражены не менее 16 человек.

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Бон Франция Китай

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