В Грузию не пустили женщину с детьми, отказавшуюся пройти карантин

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Грузинские пограничники на Лагодехском пропускном пункте на границе с Азербайджаном не пропустили в страну посещавших Иран гражданку Грузии и ее детей, так как женщина отказалась пройти карантин, сообщает в четверг грузинская телекомпания "Рустави-2".

"Это члены одной семьи, мать и дети, которые посещали Иран. У них не было температуры или других признаков заболевания, однако из-за того, что они были в Иране, им было предложено отправиться в инфекционную больницу, на что мать ответила отказом и предпочла остаться вместе с детьми на территории Азербайджана", - сказала журналистам руководитель лагодехского отделения Центра общественного здравоохранения Грузии Мака Хмаладзе.

По ее словам, мужа женщины при этом пустили в Грузию, так как он не ездил в Иран вместе с семьей.

Накануне стало известно, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом - это произошло с 50-летним гражданином Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. Правительство Грузии в среду решило ограничить въезд в страну через сухопутные участки границы для граждан Ирана. Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса.