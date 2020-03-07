В Грузии коронавирус выявили у 12 человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Грузии на субботу утром составляет 12 человек, сообщается на официальной странице Минздрава страны.

Среди зараженных сын генерального директора Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе Николоз Гамкрелидзе. Информацию о своем заражении через соцсети он распространил сам.

В ближайшее время в Минздраве состоится брифинг по поводу ситуации с коронавирусом в Грузии.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.

В России накануне подтвердили шесть новых случаев COVID-19, пять из них зарегистрированы в Москве.