Организаторы встречи ОПЕК+ в Вене предпримут меры защиты от коронавируса

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 4-6 марта в Вене, предпринимают меры по предотвращению заражения коронавирусом.

В разосланном сообщении ОПЕК говорится, что власти Австрии проводят скрининг участников встречи, которые недавно были в местах с высоким риском инфицирования, и при необходимости принимают соответствующие карантинные меры.

ОПЕК отмечает, что участники должны стремиться обеспечить здоровье и благополучие, свое и своих коллег, не посещая мероприятия в случае плохого самочувствия, следуя надлежащим мерам профилактики инфекций и немедленно обращаясь за помощью при недомогании.

"Клиники в Австрии открыты для круглосуточных консультаций и оказывают первую и неотложную медицинскую помощь, а также консультируют по вопросам обращения за медицинской помощью. В экстренных случаях обращайтесь к медицинским консультантам ОПЕК на первом этаже штаб-квартиры организации или звоните по телефону 144 в случае любой другой чрезвычайной ситуации", - сообщают организаторы.

ОПЕК рекомендует избегать тесного контакта с людьми, болеющими лихорадкой, с кашлем или респираторными симптомами. Также рекомендуется часто мыть и дезинфицировать руки после кашля, перед приготовлением пищи или приемом пищи, после посещения туалетной комнаты, контакта с больными людьми или посещения многолюдных мест. "Это одна из наиболее эффективных мер", - отмечается в сообщении.

"Обратите внимание, что здоровым людям в условиях низкого риска заражения не нужно носить маску, - пишут организаторы. - Если вы заболели, у вас поднимется температура или появятся другие респираторные симптомы, обратитесь за медицинской помощью, но прежде всего звоните своему врачу. Соблюдайте дистанцию с окружающими не менее одного метра. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой и используйте ближайшую емкость для отходов после утилизации. Если у вас нет одноразовой салфетки, кашляйте или чихайте в локоть".

При этом, ОПЕК отмечает, что медицинская служба организации не будет предоставлять участникам мероприятия маски, перчатки или другие средства индивидуальной защиты.