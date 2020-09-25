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Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме
Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Экоактивистка Грета Тунберг после перерыва присоединилась к пятничной акции единомышленников перед зданием парламента Швеции, сообщает агентство Associated Press.

В разговоре с журналистами она подчеркнула, что движение, как и раньше, стремится повысить осведомленность людей об экологических проблемах.

Тунберг стала известна после того, как в 2018 году начала выходить с одиночным пикетом к зданию парламента Швеции по пятницам, пропуская школьные занятия. У активистки появились сторонники по всему миру, которые также начали устраивать массовые пятничные акции. Из-за пандемии коронавируса активисты не проводили уличные выступления.

Грета Тунберг Швеция

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