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В Кремле назвали ориентировочную дату встречи Путина и Эрдогана

В Кремле назвали ориентировочную дату встречи Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков "Интерфаксу" в пятницу вечером.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен не позднее 5 марта провести встречу с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

Ранее в пятницу лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.

Очередное обострение ситуации в этой провинции произошло в ночь на пятницу. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в результате налетов ВВС Сирии. В ответ на гибель сослуживцев турецкие военные ночью же нанесли с воздуха и земли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" заявили, что под огонь сирийской армии в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов. Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента, отметили в военном ведомстве.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России заранее сообщили о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. "Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией", - цитирует слова Акара турецкий телеканал ТРТ.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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